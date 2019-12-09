شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون لبنانيون يتهمون إسرائيل بانتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتهمت الكتلة النيابية لحركة أمل (كتلة التنمية والتحرير) التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إسرائيل، بالدخول إلى المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية (مناطق تجمعات النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط) وإجراء أبحات علمية بداخلها، معتبرة أن هذا الأمر يمثل اعتداء على السيادة اللبنانية ويتطلب أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء في شأنه.

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وقال النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير – في بيان تلاه في ختام اجتماع التكتل النيابي برئاسة "بري" ظهر اليوم – إن باخرة للمسح الهيدروغرافي قادمة من ميناء حيفا الإسرائيلي، ظهرت في نطاق بقعة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) يوم 26 نوفمبر الماضي وكانت ترفع علم بنما.

وأضاف أن الباخرة دخلت المياه الاقتصادية الخالصة للدولة اللبنانية في اليوم التالي مباشرة وعلى مسافة 5 أميال بحرية، حيث تواجدت داخل البلوك 9 (تجمع نفطي متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل) لمدة تزيد عن 7 ساعات.

وأشار إلى أن دخول هذه الباخرة المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان للقيام بأبحاث علمية لصالح إسرائيل، يعتبر مخالفة للمادتين 56 و 60 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لافتا إلى أن القوة البحرية التابعة لليونيفيل لم تنفذ الإجراءات المطلوبة في حالات مماثلة بالاستفسار عن سبب تواجد هذه الباخرة.