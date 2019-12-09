شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر من 38 سنة.. سعود الفيصل يعلن قيام مجلس التعاون الخليجى عام 1981 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انعقاد اجتماع المجلس الوزارى، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الأربعين والتحضيرى للقمة الخليجية، فى مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، تداول رواد موقع تويتر فيديو لوزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل خلال إعلانه فى 4 فبراير 1981 قيام مجلس التعاون.

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واجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت، وحقق الاجتماع إنجازا توج جهدا متواصلا من أجل التنسيق والتعاون بين الدول الست، ووقع وزراء الخارجية فى ختام اجتماعهم وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون، وكان قد أعلن الأمير يعود الفيصل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى أو مجلس التعاون لدول الخليج العربى هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.