شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان 11 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر، مضيفة أن الهدف من المؤتمر هو دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد. وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية مقتضبة عبر الانترنت "ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".

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