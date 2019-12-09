وزير الخارجية السعودى يبحث مع معهد "إيست ويست" الأمريكى تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الاثنين، مع وفد من معهد "إيست ويست" الأمريكي برئاسة جون هيرلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجبير استقبل الوفد بمكتبه في الوزارة بالعاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السعودي الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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