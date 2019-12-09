شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة الشورى السعودى على تعديل الإقامة المميز وصرف النظر عن نقل المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على تعديل نظام الإقامة المميزة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أوضح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيرى .

وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة - الفقرة 3 - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440هـ .

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق فى قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من " نظام المؤسسات الصحية الخاصة " وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13/2/1440هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من مشروع نظام العمل التطوعى، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (132/33) وتاريخ 2/8/1439هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه مشروع "النظام " المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى بشأن التباين بين المجلس والحكومة في المادة (الثالثة عشرة) بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي .

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ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديل، مشيرة إلى أن العمل التطوعي غير ربحى، وليس من المناسب تحويله إلى عمل بمقابل مادى، على أن يكتفى بالحوافز المعنوية، وما يتصل بها من تكريم في المناسبات الوطنية والدولية تشجيعاً للعمل التطوعي وتقديراً للمتطوعين .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم والذى صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (107/40) وتاريخ 10/9/1438هـ لانتفاء الحاجة له.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .



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وبينت اللجنة أنه بالنظر لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وخدمة ضيوف الرحمن , وما احتوته على عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير خِدْمات نقل الحجاج والمعتمرين والتي أوجدت آليات واشتراطات ومتطلبات تحقق الأهداف الإستراتيجية المباشرة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة , وكذلك بالنظر للخطة التنفيذية المحدثة للبرنامج , وما احتواه من تسهيلات لتنقل المعتمرين مما نتج عنه أنه لم تعد الحاجة لمثل هذا النظام قائمة .

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مقترح "تعديل نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14وتاريخ 3/2/1436هـ ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التى أبدوها تجاه مقترح التعديل فى جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الخاصة الدكتور نايف الرومي .

وتضمن قرار المجلس بالموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد (السابعة , والسادسة عشرة , والسابعة عشرة , والثامنة عشرة , والتاسعة عشرة , والعشرين، والخامسة والعشرين , والتاسعة والعشرين , والثلاثين , والحادية والثلاثين , والثانية والثلاثين) , والموافقة على تعديل المواد (الأولى , والثانية والثالثة , والرابعة والحادية عشرة , والخامسة عشرة , والثالثة والعشرين) , من "نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ .

كما تضمن القرار الموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة , وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من "نظام حماية الطفل" .