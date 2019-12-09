شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: القبض على إرهابى شديد الخطورة فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات العراقية، من القبض على إرهابى شديد الخطورة فى منطقة "الشرقاط" أيسر الموصل. وذكرت وزارة الدفاع العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الاثنين، أن قوة من الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أحد الإرهابيين بمنطقة الشرقاط، وهو أحد العناصر التى قدمت معلومات عن الأجهزة الأمنية والمتعاونين معها لتنظيم داعش الإرهابى قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

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