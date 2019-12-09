شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثى تعوق وصول المساعدات لـ6 ملايين يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثى تعوق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصًا فى الحديدة والضالع وحجة.

وأشارت الأمم المتحدة، فى تقرير أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أنه لا يزال الوصول للمدنيين صعبا للغاية، وذلك بسبب القيود التى تفرضها ميليشيات الحوثى على مناطق وجودها.

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ولفتت، إلى أن نقص الوقود والغاز فى تلك المناطق يؤدى إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحى والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيا قيودًا على مستوردى المشتقات النفطية وتتاجر بالغاز والوقود فى السوق السوداء.

وأوضح، أن الموافقات على المشروعات فى مناطق سيطرة الحوثى تستغرق أكثر من 3 أشهر تقريبًا، فيما رفضت ميليشيا الحوثى الموافقة على 11 مشروعًا منقذًا لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.