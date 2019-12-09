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الأمطار العزيزة تغرق شوارع لبنان وتدخل المحال التجارية والمنازل × 5 فيديوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لبنان تساقط أمطارغزيرة، اليوم، فى منطقة السلطان إبراهيم والسان سيمون بجنوب العاصمة بيروت، مما أدى إلى دخولها العديد من المحال التجارية .

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لبنان يغرق الأكثر تداولا

وتصدر هاشتاج "لبنان يغرق" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بينما وثق المغردون المشهد، حيث تظهر المياه فى الشوارع تجرف وتغمر السيارات، وسط حالة من الغضب.

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ووجه المغردون نقدا شديدا إلى الحكومة اللبنانية، بينما سخر رواد تويتر من المشهد حيث نشروا الكوميك مستخدمين صور تساقط الأمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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