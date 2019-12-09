شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار العزيزة تغرق شوارع لبنان وتدخل المحال التجارية والمنازل × 5 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لبنان تساقط أمطارغزيرة، اليوم، فى منطقة السلطان إبراهيم والسان سيمون بجنوب العاصمة بيروت، مما أدى إلى دخولها العديد من المحال التجارية .



لبنان يغرق الأكثر تداولا لبنان يغرق الأكثر تداولا

وتصدر هاشتاج "لبنان يغرق" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بينما وثق المغردون المشهد، حيث تظهر المياه فى الشوارع تجرف وتغمر السيارات، وسط حالة من الغضب.





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ووجه المغردون نقدا شديدا إلى الحكومة اللبنانية، بينما سخر رواد تويتر من المشهد حيث نشروا الكوميك مستخدمين صور تساقط الأمطار.