السعودية تلغي "مداخل العزاب" في المطاعم

الرياض / الخليج 365
ألغت السلطات السعودية شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلا للعزاب وآخر للعوائل في إطار تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها البلاد.
جاء ذلك في منشور لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عبر موقع تويتر، مساء الأحد، بخصوص الاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة المطاعم في المملكة.
وأعلنت الوزارة "إلغاء اشتراط مدخل للعزاب (الرجال) ومدخل للعوائل (الأسر والنساء) في المطاعم".
وعلى مدى عقود، لم تسمح القوانين في السعودية بالاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وكانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هي الجهة الرسمية التي تشرف على تطبيق ذلك بصرامة.
لكن، خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السعودية عدة تغييرات اجتماعية، أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارات، وافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة حفلات غنائية، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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