وفاة زعيم سابق للحركة الإسلامية بإقليم كردستان في شمال العراق

أربيل/ علي محمد / الخليج 365

توفي الزعيم الأسبق للحركة الإسلامية في إقليم كردستان بشمال العراق، الشيخ صديق عبد العزيز، الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن عبد العزيز الذي عمل مرشدا سابقا للحركة الإسلامية في إقليم كردستان (الإخوان المسلمون)، توفي اليوم في مدينة السليمانية عن عمر 80 عاما.

ويعد عبد العزيز من مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في إقليم كردستان بشمال العراق، كما أنه مؤسس حركة الانتفاضة الإسلامية، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الإقليم.

وتأسست الحركة الإسلامية في إقليم كرستان بشمال العراق عام 1987 على يد مجموعة من علماء الأكراد إبان حكم صدام حسين، بهدف مقاومة حزب البعث ونشر الفكر الإسلامي وتقوية الهوية الإسلامية للأكراد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.