هيئة الدفاع عن البشير: سلمنا المحكمة مرافعتنا النهائية

الخرطوم / الخليج 365

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية الأحد قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ"الفساد" السبت المقبل.

ورفض عضو هيئة الدفاع محمد حسن الأمين في حديثه للأناضول، الإثنين، الكشف عن تفاصيل المرافعة.

وأشار إلى انعقاد الجلسة الختامية للمحكمة في موعدها 14 ديسمبر الجاري.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية الشهر ذاته أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

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فيما تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية للمشاركة في موكب احتجاجي يوم 14 ديسمبر الجاري للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك لتقديم استقالتها.

وجذبت الدعوة "لمليونية الزحف الأخضر" في مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما واسعا بعد نشرها؛ حيث أعلنت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية مشاركتها بها وهي "المسار الوطني" و"دولة القانون والتنمية" و"المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا).

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقراراها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة الانتقالية التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء.

بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.