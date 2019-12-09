أيادي النواعم في ورشة عمل فنيه للدائن والريزن

سلمى الشهراني

في فنون الابداع تحلق أيادي النواعم بريشة فتياة جدة حين يعانق فكر لوحاتهم جمال التاريخ ويعاصر أحلامهم واقعاً من قطع يتحفنا بها في…

اول ورشة عمل من نوعها مع الفنانه التشكيلية ليلى الشريف ومجموعة من المتدربات في دورة اللدائن والريزن المقامه في جدة من الفترة 10من ربيع الثاني إلى 15 من ربيع الثاني في قاعة صالون نوارة

و ضمت عدد من المتدربات المنضمات لهذي الدورة التي كانت بدايتها رحلة ويوم سياحي في جدة التاريخية لتصوير الأماكن التراثية ومن ثم تم ضيافة المشاركات في مقهى ليالي تاريخية بقيادة الاستاذه ليلى الشريف في أول أيام هذي الدورة

Advertisements

وسوف تكون الاربعه الايام المتبقيه تطبيق وتدريب المتدربات على أعمال الخزف و الريزن

وفي اليوم الخامس سوف يكون هناك تكريم للمتدربات بعد انتهاء الورشه واهدائهم جلسة بوديكير ومناكير للايادي هديه من صالون نواره

وسيكون هناك إقامة معرض لأعمال المتدربات بعد 3 اسابيع من هذي الدوره في قاعة صالون نواره