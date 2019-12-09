اكثر من ٣٠٠٠ استفادوا من مبادرات مكافحة التدخين

سلمى الشهراني واصلت صحة بيشة ممثلة في الصحة الصحة تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التدخين من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية في اليوم العالمي للتطوع ” تطوعي صحة 3 ” حيث ركزت علي توضيح الاخطار الصحية باعطاء المبادرات ال 16 مسميات ( وطن بلا تدخين – اطفء سجارتك واشعل حياتك -حياتي اجمل بدون تدخين- التدخين والصحة ضدان لايجتمعان -جميعنا معك ضد التدخين -افعلها واتركه – تستطيع ان تتوقف الان وغيرها من المسميات ) ومن خلال هذة التسميات كانت الرسائل التوعوية تحمل في طياتها حث المجتمع خاصة المدخنين ترك التدخين والابتعاد عن كل مايؤذي صحتة والمحافظة علي حياتة خالية من الامراض .وقامت الصحة العامة بصحة بيشة برنامج مكافحة التدخين بالتنسيق مع عدد من الجمعيات التعاونية وجهات من القطاع الخاص للمشاركة في الفعاليات وكان لمساهمتهم دور فعال في نشر الرسائل التثقفية من خلال توزيع استاندات في المجمعات التجارية والمجمعات الطبية الخاصة وبعض الاماكن العامة وعند إشارات المرور .وبرنامج مكافحة التدخين بصحة بيشة يولي الجانب التوعوي اهمية كبيرة وقد شارك في تنفيذ مبادراتة عدد (257 ) متطوع ومتطوعة تم توزيعهم علي ال 16 مبادرة التي تم الاعداد لها مسبقاً.وبلغ عدد المستفيدين من هذة المبادرات حوالي (3000) فرد .بما فيهم من فئة غالية علينا جميعاً الصم والبكم وقد اقيم لهم جناح خاص تم تجهيزة لاستقبالهم في مركز التوليب مول وتواجدت فية مختصة في لغة الاشارة .

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