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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد آدم روائي غيور على سمية الخشاب في "يا تصيب يا تخيب" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
يؤدي أحمد آدم بروفات يومية مكثفة لمسرحيته الجديدة "يا تصيب يا تخيب" للمخرج محسن رزق في مسرح جلال الشرقاوي بالقاهرة، تمهيداً لعرضها في السعودية بدايةً من الخميس المقبل. ويجسد آدم يجسد دور الروائي "فكري"، الغيور على زوجته، التي تؤدي دورها سمية الخشاب، ما يتسبب في خلافات عدة بينهما. وتتوالي الأحداث ومن المقرر أن تُعرض المسرحية في جدة والدمام، قبل عرضها بمصر في الأشهر المقبلة، في انتظار حسم المسألة. ويشارك في بطولة "يا تصيب يا تخيب" سامح حسين، وحجاج عبدالعظيم، ومروة عبدالمنعم، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن.
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