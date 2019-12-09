المنشطات تبعد روسيا عن الأولمبياد والمونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال اجتماع لجنتها التنفيذية اليوم الإثنين في مدينة لوزان السويسرية، إيقاف روسيا لمدة أربعة أعوام عن المشاركة في أي منافسات دولية، وهي الفترة التي تشمل دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وكذلك كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال متحدث باسم وادا إن اللجنة التنفيذية أقرت بالإجماع التوصيات المقدمة من لجنة الامتثال، لفرض العقوبات، ويأتي ذلك إثر التوصل إلى وجود تلاعب بنتائج بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، قبل تسليمها إلى وادا ضمن التحقيقات الخاصة بفضيحة الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.

لكن سيتم السماح للرياضيين الروس بالمشاركة كرياضيين مستقلين طبقاً لشروط ومعايير صارمة، كما كان الحال في منافسات ألعاب القوى منذ عام 2017، وفي دورة الألعاب الشتوية 2018 التي أقيمت في بيونج تشانج.