شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات تبعد روسيا عن الأولمبياد والمونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال اجتماع لجنتها التنفيذية اليوم الإثنين في مدينة لوزان السويسرية، إيقاف روسيا لمدة أربعة أعوام عن المشاركة في أي منافسات دولية، وهي الفترة التي تشمل دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وكذلك كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وقال متحدث باسم وادا إن اللجنة التنفيذية أقرت بالإجماع التوصيات المقدمة من لجنة الامتثال، لفرض العقوبات، ويأتي ذلك إثر التوصل إلى وجود تلاعب بنتائج بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، قبل تسليمها إلى وادا ضمن التحقيقات الخاصة بفضيحة الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.
لكن سيتم السماح للرياضيين الروس بالمشاركة كرياضيين مستقلين طبقاً لشروط ومعايير صارمة، كما كان الحال في منافسات ألعاب القوى منذ عام 2017، وفي دورة الألعاب الشتوية 2018 التي أقيمت في بيونج تشانج.
كانت هذه تفاصيل خبر المنشطات تبعد روسيا عن الأولمبياد والمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.