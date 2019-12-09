مقتل 5 أشخاص بثورة بركان في نيوزيلاندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة أشخاص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان جزيرة «وايت آيلاند» التي يقصدها السياح في شمال نيوزيلاندا الاثنين، فيما لا يزال 20 آخرون على الأقل عالقين، وفق حصيلة مؤقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا وسط صعوبات في عمليات الإغاثة. وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن عدداً من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب.

وقال نائب مفوض الشرطة جون يميز إن نحو 50 شخصاً، من بينهم ركاب رحلة بحرية وأجانب، كانوا في الجزيرة أو حولها وقت ثوران البركان. وأن 23 منهم عادوا من المكان المنكوب. وأوضح أن الضحايا كانوا 5 من الذين تم إنقاذهم من الجزيرة في وقت سابق اليوم، مضيفاً أن 18 شخصاً آخرين يعالجون من إصابات وبعضهم تعرض لحروق بالغة. وصرح يميز قائلاً «لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة، ولا توجد حالياً معلومات عنهم. في هذه المرحلة من الخطر جداً للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة».

وأشار إلى انقطاع الاتصالات مع الناجين فيما لا يزال جرحى عالقين على الجزيرة، موضحاً أنه مع حلول الليل باتوا ينتظرون ليلة طويلة وصعبة قبل إجلائهم. كما تنصب المخاوف على مجموعة زائرين شوهدوا يمشون على أرض فوهة البركان قبل دقائق من ثورانه. وكانت كاميرات تقوم ببث حي من البركان قد أظهرت أكثر من ستة أشخاص يتجولون في المكان قبل أن تصبح الصور معتمة.

وأظهرت فيديوهات التقطها أحد الناجين، مجموعات من السياح المذعورين، متجمعين عند الساحل بانتظار إجلائهم فيما كان الدخان يتصاعد من الأرض حولهم، والرماد يتطاير في الجو، بينما كانت مروحية يغطيها الرماد جاثمة على مقربة منهم، ولم يعد بالإمكان رؤية فوهة البركان المغطى بسحابة كثيفة من الرماد.

ويعد بركان جزيرة وايت آيلاند (الجزيرة البيضاء) من أكثر البراكين نشاطاً في نيوزيلاندا وحوالي 70% منه مغمور بالمياه، وكانت آخر ثورة له في العام 2016، وجاءت الثورة المفاجئة للبركان عند الساعة 2,12 بالتوقيت المحلي، وغطت على الفور سحب كثيفة من الرماد الأبيض بارتفاع يصل إلى 3,6 كلم مساحات واسعة في «وايت آيلاند».