العبيدلي: الإمارات تسعى إلى حماية الإبداع والملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : سومية سعد

أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الإمارات تسعى إلى حماية الإبداع والابتكار وصون حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها العصب الرئيسي في حركة الاقتصاد القائم على المعرفة.

أشار العبيدلي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار «مكافحة جرائم الملكية الفكرية - شركاء في التقدم» تحت رعاية وبحضور الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري للجمعية، إلى أن الإمارات تحتل المكانة 36 عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للابتكار لعام 2018 الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو.

وقال في المؤتمر الذي عقد أمس في فندق العنوان سكاي فيو بدبي، وتنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومختبرات أندررايترز (UL) وبمشاركة عدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية، إن جمعية الإمارات للملكية الفكرية تعمل على طرح البرامج المبتكرة، منها برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية من خلال تدريب 23 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما أعدت الجمعية الدراسة الأولى من نوعها عن تكلفة وفاعلية إجراءات الملكية الفكرية في دولة الإمارات ونتج عنها 11 توصية لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة.

وأضاف اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءات وقدرات الأنظمة المحلية والدولية الشرطية في محاربة جرائم الملكية الفكرية والاتّجار بالسلع غير المشروعة ورفع كفاءة الجهود الأمنية وصولاً إلى التكامل الاستراتيجي وتوحيد السياسات بهدف التقدم لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون والاستفادة من التقنيات الحديثة والأدوات الذكية والابتكار في الأساليب، والذي يعتبر السبيل لضمان تسريع التطور في أجهزة إنفاذ القانون.

وأفاد اللواء العبيدلي أن الدراسات تشير إلى أن القيمة الاقتصادية للبضائع المقلدة والمقرصنة قد تصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول 2022 وأنه وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل التجارة غير المشروعة بين 8% إلى 15% من إجمالي الناتج العالمي، الأمر الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين، وتشجيع الابتكار، ويركز المؤتمر على إبراز المبادرات الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أطلقت استراتيجيتها للعام 2023 والتي تهدف إلى الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية عبر تنظيم أكثر من 100 ندوة وورشة وقامت بالتوقيع على 43 مذكرة تفاهم، آخرها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لاعتماد جميع البرامج والدورات التدريبية لمركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية.

حضر الجلسة الافتتاحية، اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من القيادات من مختلف الجهات الأمنية والمتخصصة، وتضمنت كلمة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية وكلمة المقدم عبد العزيز عبيد الله مدير مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلمة الدكتور عبد القادر سنكري مؤسس ورئيس مجموعة سنكري للاستثمار، وكلمة الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «يعد المؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة قيمة لتكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات العالمية للقضاء على جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة، والبحث في إيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر المشهد التجاري العالمي، حيث تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية متصاعدة مع التقدم السريع في مجال التبادل التجاري.