ملتقى الجاهزية.. منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس، ملتقى الجاهزية، بهدف زيادة المعرفة والوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الصحي، والوقوف على مدى جاهزية القطاع الصحي في الإمارة للاستجابة للطوارئ والأزمات.

وشارك في الملتقى دائرة الصحة، والقيادة العامة للشرطة أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والخدمات الطبية في شركة «أدنوك»، وجهاز الشرطة الخليجية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وألقى الكلمة الرئيسية في الملتقى الشيخ ذياب بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حيث أكد حرص القيادة الرشيدة على توفير نظام صحي عالمي المستوى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى.

وقال إن «صحة» نموذج متميز، تقدم الرعاية الصحية العالية الجودة عبر شبكة منشآتها المجهزة بأحدث التجهيزات، والكوادر المؤهلة التي تسهر على راحة المرضى، وتقدم تجربة مميزة لهم، وهذا ما جعل مدينة الشيخ خليفة الطبية، على سبيل المثال، مقصداً ل 59% من حالات الطوارئ في أبوظبي.

وأضاف أن منشآت «صحة» لديها كل الإمكانات التي تؤهلها لدور فعال، وتسهم في دعم خطط دولة الإمارات، لتكون وجهة مثالية في السياحة العلاجية. مشيراً إلى أهمية تحديد الأهداف ووضع الأولويات خلال تأدية المهام في المنشآت الطبية.

فيما أكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن «صحة» تضع خطط الطوارئ والأزمات، وإجراءات التعامل معها بناءً على تحليل علمي، تماشياً مع رؤية الشركة «الريادة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة»، وتغطي الخطط الموضوعة آليات التعامل مع أعداد كبيرة من الإصابات وزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات عند الطوارئ والأزمات».