دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نظارة جوجل Explorer Edition تحصل على تحديث النهاية

وصل أخر تحديث إلى نظارة جوجل Explorer Edition لتنتهي بعده الشركة من دعم نظارتها من الآن فصاعدًا.

حصلت نظارة جوجل نسخة Explorer Edition على تحديثها الأخير وفقًا للشركة، حيث أن التحديث الذي وصل أمس للنظارة سيُنهي معه دعم الشركة خلال الفترة الماضية، لتكون النظارة التي انطلقت في 2012 ضمن مشروع Project Glass وكانت تُباع بسعر 1,500 دولارًا أمريكيًا قد وصلت إلى خط النهاية بعد نحو 7 سنوات من التحديثات.

التحديث الأخير سيكون تثبيته يدويًا من خلال تحميله وبعدها فك ضغطه وتثبيته، وسيسمح التحديث للمستخدمين برط هواتفهم مع النظارة.

فيما سيتوقف تطبيق MyGlass عن العمل مع التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمين من ربط النظارة عبر خاصية البلوتوث والتقاط الفيديو والصور.

كانت هذه النظارة قد واجهت تخوفات عدة من المستخدمين عند طرحها لا سيما عند تصوير مقاطع الفيديو، لتقوم الشركة في عام 2017 بالإعلان عن نسخة جديدة تحت اسم Enterprise Edition موجهة للشركات وتحتوي على حماية أكبر. وبحسب الشركة، فإن دعم النسخة الجديدة سيستمر خلال الفترة القادمة رغم توقف دعم النسخة القديمة، حيث أن Enterprise Edition تقدم للشركة أفضل من سابقتها في مختلف المجالات.

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التحديث الجديد سيستمر حتى 25 فبراير من 2022، لكن المستخدمين لن يتمكنوا من تشغيل نظاراتهم في حال لم يقوموا بتثبيته قبل 25 فبراير من العام 2020.

يُذكر أن النظارة سبق وشاهدناها بالعديد من المجالات للتحليلات بينها كرة القدم مع مساعد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بالمباريات.

المصدر:

Google

التدوينة نظارة جوجل Explorer Edition تحصل على تحديث النهاية ظهرت أولاً على عالم التقنية.