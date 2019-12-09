شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 939 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بيان المركز الروسى، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة 939 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.