شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 939 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان المركز الروسى، لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الإثنين، أن 939 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأرضى السورية، من بينهم 299 لاجئا (90 امرأة و152 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 640 لاجئا (192 امرأة و326 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وأضاف بيان المركز الروسى، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.