شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تلقى القبض على سائق حافلة للطالبات يقودها بساقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت شرطة المرور بمنطقة بيشة بالمملكة العربية السعودية القبض على سائق حافة لنقل الطالبات وإحالته إلى النيابة، عقب انتشار فيديو خلال قيامه بالقيادة بقدمه، مما أثار رواد موقع تويتر، حيث كان أن يعرض حياة الطالبات للخطر.

وذكرت جريدة سبق السعودية، أنه قد تمكن المرور السرى فى منطقة بيشة من القبض على السائق الذى انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى خلال قيادته السيارة .

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وأضاف التقرير، أنه قد تمكّن مرور بيشة، من القبض على السائق وأن أفراد المرور تمكنوا اليوم بعد القيام بالتحريات وبحث ومتابعة، ليتم بعدها القبض عليه .

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة السائق للنيابة العامة، لتعريضه الطالبات والآخرين للخطر، وإحالته للهيئة المرورية لإصدار العقوبة بحقه.

وأوضح التقرير، أن الشركة المتعهدة بنقل طالبات الجامعة سائقًا بديلًا للسائق المتهور، بينما عبر بعد مغردو موقع تويتر عن فرحتهم عقب القبض على السائق والذى كاد أن يعرض حياة الطالبات للخطر.