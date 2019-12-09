شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 61 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 40 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب (13) واللاذقية (13) وحلب (9) وحماة (5).

وذكر بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أنه تم رصد 21 انتهاكاً آخر للهدنة، منها 12 انتهاكا فى محافظة حلب و7 انتهاكات فى محافظة حماة وانتهاكان فى محافظة اللاذقية.

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وأشار البيان، إلى أن مركز المصالحة الروسى نفذ عملية إنسانية واحدة فى بلدة شيخ مسكين بمحافظة درعا، وقام بتوزيع 275 سلة غذائية بوزن إجمالى يبلغ 1.609 طن.