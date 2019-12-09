شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتلقى دعوة من نظيره السعودى للمشاركة كضيف شرف بأعمال قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد العاهل الأردنى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فى رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة فى أعمال القمة، مشددًا على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحورى للمملكة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمى وازدهاره.
يشار إلى، أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدًا من قادة الدول، وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.
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