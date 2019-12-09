شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية بناء قدرات الشباب وإشراكهم فى الحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية بناء قدرات الشباب، وإشراكهم فى الحياة العامة، وتعزيز إسهاماتهم الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، داعية إلى رفع وعى الشباب بماهية حقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من أفكارهم ورؤاهم فى إطار جهد تثقيفى وتوعوى وتنموى لا يستثنى أحدا.

جاء ذلك، فى تصريح أدلت به، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمى الذى يصادف العاشر من ديسمبر، وهو الذكرى (71) لاعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة لوثيقة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محورى ومرجعى يشكل أحد توابث منظومة حقوق الإنسان الأممية وركيزة أساسية للقانون الدولى لحقوق الإنسان.

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وتوجهت بتحية إجلال، وإكبار لشباب فلسطين الصامد أمام الاحتلال وغطرسته، والمعتز بوطنه وانتمائه وهويته، والمدافع عن أرضه وتاريخه وثقافته وتراثه.

تجدر الإشارة، إلى أن منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية تعززت خلال العام الجارى "2019" بكل من، "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"الإعلان العربى المتعلق بحق ومسئولية منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كما يجرى العمل حاليا على تحديث كل من : "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" المعتمدة عام 2008 و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المعتمدة عام 2010، فضلا عن إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.