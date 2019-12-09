شكرا لقرائتكم خبر عن المنافذ الحدودية العراقية تنفى دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق، اليوم الاثنين، دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار.

وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن الأنباء التى أشارت إلى دخول قوات أمريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية "طريبيل - الوليد – القائم" عارية تمامًا عن الصحة " .

Advertisements

وأضاف، أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية، داعيًا بعض القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخى دقة المعلومة فى النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأى العام .

وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت أن هناك أنباءً عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار، قادمة من الأردن.