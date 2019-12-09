"تنظيم الاتصالات" و "هواوي" يطلقان المختبر المفتوح للجيل الخامس في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركة هواوي، عن إطلاق المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإمارات للجيل الخامس الذي تنظمه الهيئة يومي 8-9 ديسمبر (أيلول) الحالي، وتستضيف خلاله أكثر من 400 خبير ومتحدث في مجال شبكات الجيل الخامس. ووفقاً لبيان تهدف المبادرة إلى تعزيز خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في جميع أنحاء الإمارات، ودفع الابتكار والتعاون في مختلف القطاعات لإنشاء إنشاء منظومة متكاملة مفتوحة من شأنها أن تعزز تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وستركز الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركة هواوي من خلال هذا المختبر على قطاع الأعمال بشكل أساسي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، والاتصال اللاسلكي الثابت، وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة إلى شريحة المتعاملين مثل: الألعاب السحابية، والواقع الافتراضي. وفي وقت تتسارع فيه عملية تطوير الجيل الخامس بسرعة تفوق الخيال، يقترب ظهورها في الأسواق في جميع أنحاء الإمارات والعالم بأسره، وتوفر الهيئة وشركة هواوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي من خلال هذا المختبر بيئة حقيقية يمكن للشركاء من خلالها تجربة وابتكار والتحقق من أحدث تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، الأمر الذي سيساهم في تطوير وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، ويتيح إدخال تكنولوجيا الجيل القادم التي ستساهم في بناء عالم ذكي ومتصل بشكل كامل. وأكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، أن "الهيئة لن ندخر جهداً لحشد كل الطاقات والعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة لخدمة المجتمع ونشر التوعية وبناء الكفاءات وإقامة المشاريع المشتركة وتنفيذ الخطط المستقبلية بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية العليا ولا سيما رؤية الإمارات 2021، وما بعدها تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل معاً على صنع المستقبل المستدام والسعيد للمجتمع"، داعياً المصنعين لإطلاق المختبرات المفتوحة التي تعزز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل. وبدوره، قال نائب رئيس التسويق في هواوي الشرق الأوسط وانج سو: "مع ما تتمتع به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات من ريادة، سيكون المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء منصة مهمة ومبتكرة بين القطاعات للمشغلين والأطراف الثالثة والصناعات المتخصصة في الدولة، وسيساعدهم جميعاً على الوصول إلى أحدث تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وفهم سيناريوهات التطبيق، وتطوير خدمات مبتكرة، وتجميع المنظومة المتكاملة للجيل الخامس وإنترنت الأشياء للسوق المحلية".

