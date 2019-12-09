خبراء: الغدة الدرقية تؤثر بشكل كبير على الخصوبة والحمل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعانين من مشكلة في الغدة الدرقية وتظنين بأنها السبب الرئيسي لعدم حدوث الحمل؟ هل مرّ عدّة أشهر على محاولتك الحمل ولكن لم تحصلي على أي نتيجة ايجابية؟ .



ما لا يعلمه الكثيرون هو أن وظيفة الغدة الدرقية تؤثر بشكل كبير على الخصوبة والحمل.

لذلك، يعتبر من المهم إجراء بعض الفحوصات للتأكد من صحة الغدة الدرقية لديك خصوصًا في حال كنت تنوين الحمل. لكن ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى معاناتك من هذه المشكلة؟

- التعرض للسموم البيئية.

- التعرض للضغط الكبير.

- معاناتك من نقص المواد الغذائية.

- معاناتك من اضطرابات المناعة الذاتية.

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- التعرض للإلتهابات.

ففي حال معاناتك من الغدة الدرقية، لا يتم تخصيب البويضة وقد لا تكون عملية الإباضة لديك منتظمة بسبب معاناتك من ارتفاع نسبة البرولاكتين في الجسم.

تتعدد كثيرًا الأعراض التي يمكنك أن تعاني منها في حال كنت تعاني من الغدة الدرقية ومن بينها:

- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

- سقوط الشعر.

- المعاناة من الإمساك المزمن.

- ضعف عضلات الجسم.

- ضعف الشهية.

أما بالنسبة لطرق العلاج، فلا يجب عليك أن تتناولي أي دواء إلا تحت إشراف ورعاية الطبيب المعالج للتأكد من صحته ومن أنه مناسب لطبيعة جسمك.