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نصائح لمواجهة البُحة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لمواجهة البُحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

أشارت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية إلى أن البحة، التي تظهر عرضاً مصاحباً لنزلات البرد، تفرض تجنب الهمس والتقليل من الكلام والإكثار من تناول السوائل. وأشارت المجلة الألمانية إلى أن سبب البحة تورم الأحبال الصوتية، التي لا تهتز بسهولة، فيصدر الصوت بشكل أعمق، وأفضل علاج لهذه الحالات هو الامتناع عن الكلام، كما أن الهمس يمكن أن يضر بالأحبال الصوتية، المشدودة بصورة غير طبيعية والمعرضة للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضاً، ولذلك من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة. وتعمل السوائل على استعادة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها، خاصةً الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، مع تجنب الأنواع المحتوية على المنثول، والأوكالبتوس، لأن الزيوت العطرية تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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