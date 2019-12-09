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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة يختنق منها الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وفقاً للجمعية الأمريكية لطب الأطفال: يموت طفل كل 5 أيام من الاختناق بالطعام وهذا ما يجعل الاختناق من الأسباب الرئيسية وراء موت الأطفال دون عمر ال 14 سنة .
إليكم ما هي أبرز الاطعمة التي قد تسبب اختناق أطفالكم وماذا تفعلون لتحموا أطفالكم من خطر الاختناق؟
1- الجزر
حتى تخففي من قساوة الجزر قطعيها رفيعة او اطهيها حتى تصبح طرية.
2- التفاح
التفاح أيضاً يجب تقطيعه بشكل رفيع أو طهوه ليسهل تناوله.
3- العنب
ينبغي دائماً تقسيم حبة العنب الى قسمين قبل ان تعطيها لطفلك واذا كان العنب يحتوي على بزور عليك نزعها أيضاً.
4- المكسرات
المكسرات من أخطر الأطعمة على الأطفال لذا عليك أن تتجنبي إعطاءها للطفل.
5- حلوى الخطمى (المارشمالو)
إن هذه الحلوى الطرية قد تعلق بسهولة في حنجرة طفلك. بفضل عدم إعطاء المارشمالو للأطفال الصغار.
6- العلكة والبونبون القاسي
يفضل عدم إعطاء الطفل اي نوع من العلكة او البونبون القاسي. لأن الأطفال قد يختنقون بها عندما يضحكون أو يأخذون النفس أو عندما يحاولون بلعها.
7- الفوشار
إن حجم الفوشار يجعل من السهل الاختناق به. يفضل عدم اعطاء الاطفال الصغار الفوشار.
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