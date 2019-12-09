السعودية تلغي شرط تخصيص مدخل للعائلات في المطاعم









اسماء السيد - الرياض: ألغت السعودية شرط تخصيص مدخلين منفصلين للرجال والعائلات في المطاعم والمقاهي، في خطوة تندرج في سياق سلسلة من القرارات التي اتّخذت في السنوات الأخيرة بهدف تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة.

كانت المطاعم والمقاهي مجبرة على تخصيص مدخل للرجال الراغبين في الدخول من دون رفقة نساء، ومدخل آخر للرجال والنساء والأطفال من أفراد العائلات الواحدة.

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها على "تويتر" الأحد أنّها قرّرت "تسهيل اشتراطات 12 نشاطًا في المدارس والمطاعم والترفيه"، بينها "إلغاء اشتراط مدخل للعازبين وآخر للعوائل في المطاعم والمطابخ".

لم يتّضح من القرار ما إذا كان الفصل بين الرجال والعائلات داخل المطاعم والمقاهي سيبقى قائمًا كما هي الحال عليه حاليًا، أم سيحصل اختلاط. كما لم يعرف بالتحديد ما هي النشاطات الأخرى التي ستحصل على تسهيلات.

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علمًا أنه يمكن بشكل عام ملاحظة نوع من الاسترخاء في الأماكن العامة في السعودية لجهة اختلاط الرجال والنساء وحجاب النساء وغيرها من الأمور التي لم تكن مقبولة في السابق. ورحّب سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطوة، بينما اعتبرها آخرون مخالفة للشريعة الإسلامية.

أطلقت السلطات السعودية منذ سنوات سلسلة من الإصلاحات شملت تقليص صلاحيات الشرطة الدينية المتمثّلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل تدريجي وتوقفها عن مطاردة أشخاص بسبب لباسهم أو تصرفاتهم.

كما قلّص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدور السياسي لرجال الدين المتشددين في إطار إصلاحات شملت أيضًا رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.

وأخيرًا، سمحت السلطات السعودية للسياح الأجانب بالإقامة في فنادقها من دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية، وبينها الزواج، عبر مستند، في وقت تفتح المملكة أبوابها للمستثمرين والسياح.