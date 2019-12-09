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واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات

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واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات

كشف القائمون على تطبيق التراسل الفوري، واتساب، عن ميزة جديدة في منصتهم ولكن لحاملي هواتف أبل التي تعمل بنظام تشغيل IOS في البداية.

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الميزة هي إمكانية الرد على المكاملة الثانية التي ترد لك خلال إجرائك مكالمة مع أحد الأشخاص ولكن عند ردك على المكالمة الواردة لك ستنتهي المكاملة الأولى لعدم تزويد ميزة واتساب الجديدة بخاصية "الانتظار".

وبالطبع يُمكن للمستخدم رفض المكاملة الثانية الواردة له والاستمرار في المكالمة الأولى بصورة طبيعية؛ حيث لا تدعم الميزة بعد إمكانية التنقل بين المكالمتين.

وأشارت الوكالة الألمانية في تقريرها عن الميزة الجديدة لواتساب، إلى إنها ستتوافر بداية من إصدار التطبيق 2.19.120".

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وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري، واتساب، إطلاق ميزة الوضع الليلي خلال الفترة المقبلة لمستخدمي منصتهم الذين يحملون هواتف تعمل بنظام أندرويد في البداية عبر الإصدار 2.19.353.

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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Sky News Arabia

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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