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رجح محللو شركة الخدمات المالية جي بي مورغان، أن تصدر شركة آبل الأمريكية هواتفها المحمولة الجديدة في النصف الثاني من العام المقبل 2020.
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ومن المتوقع أن تُصدر شركة آبل 4 هواتف آيفون بشبكة الجيل الخامس (5G)؛ حيث ستتوفر بعدد من الأحجام، بما في ذلك هاتف بحجم 5.4 بوصة وآخر بحجم 6.7 بوصة وهاتفان بحجم 6.1 بوصة.
الحديث عن إصدار شركة آبل لهواتف تعمل بشبكة الجيل الخامس (5G) يتزامن مع سعي شركات مثل سامسونغ ووان بلاس، على إطلاق أجهزة قادرة على تشغيل شبكات (5G) مثل AT&T وفيرايزون.
التقرير الذي نشرته شركة الخدمات المالية جي بي مورغان، أوضح أن أكبر جهاز من الأربعة المتوقع أن تصدرهم آبل في العام المقبل 2020 سيتم تزويده بتقنية تحول الاستشعار؛ حيث ستوفر جودة مقاطع فيديو وصور عالية الدقة عند التقاطها في حالة الحركة.
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وبالطبع ما ورد في التقرير الذي أصدرته شركة جي بي مورغان ليس من المؤكد أن يكون صحيحًا أو يتم في النهاية ولكن العمل بشبكة الجيل الخامس (5G) سيضيف الكثير لعالم الهواتف الذكية ومستخدميها.
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا على الهواتف المتوقع أن تصدرها شركة آبل في عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.