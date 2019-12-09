سناب تختبر ميزة تجلب قدرات من الزيف العميق إلى تطبيقها

تطبيق سناب شات بدأ باختبار ميزة تتيح الاستفادة من تقنيات الزيف العميق لإضفاء مزيد من الترفيه للمستخدمين.
بدأت سناب في اختبار ميزة على تطبيقها تحت اسم Cameo تتيح الاستفادة من قدرات الزيف العميق بين المستخدمين، بحيث أن الميزة تقدم صورًا متحركة أو لقطات قصيرة جاهزة ضمن مكتبتها وتتيح للمستخدمين تصوير أنفسهم ليتم إضافة وجوههم على وجوه الشخصيات في الموجودة في الصور أو المقاطع القصيرة.
يبدو أن الشركة ترغب في إضفاء المزيد من المرح للمستخدمين على تطبيقها، لذلك قررت إضفاء ميزة مشابهة في هذه المرة.
وأكدت سناب بدورها هذا الأمر لموقع TechCrunch، ويظهر أن الشركة تريد من المستخدمين التعبير عن مشاعرهم بأفضل شكل ممكن، فبدلًا من إرسال صورة متحركة جاهزة لأصدقائهم للتعبير عن الحالة النفسية لهم أو تصوير مقاطع لإظهار ذلك، يمكن حاليًا تصوير المستخدمين لأنفسهم ووضع صورهم ضمن الصور الجاهزة للتعبير عن حالتهم النفسية بوجوههم الخاصة لكن بلقطات جاهزة.
تُعد قدرات الزيف العميق من أحدث الثورات التقنية في الفترة الأخيرة، لكنها تسببت بمشكلات خداع كثيرة خلال الشهور القليلة الماضية.
وهو ما تسبب في تجريم استخدام مثل هذه التقنيات بالعديد من البلدان بينها الصين، والتي انتشرت بها تطبيقات كثيرة لذلك.
لكن بالنسبة لتطبيق سناب شات فالأمر مختلف، لأن الأمر برمته عبارة عن لقطات تسلية جاهزة ولا يتم استخدامها بأمور للخداع.
المصدر:
TechCrunch
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