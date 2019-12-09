وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان ومأدبا ..تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت شركة مياه الأردن (مياهنا)، إنها أوقفت ضخ المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة مادبا، صباح اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع نسبة العكورة في محطة الزارة ماعين، نتيجة للظروف الجوية السائدة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي، ان عددا من مناطق عمان ومادبا ستتأثر جزئيا جراء وقف المحطة عن ضخ المياه، مؤكدة استئناف الضخ وحسب الدور المعد مسبقا فور عودة المصدر المائي إلى العمل. وتالياً المناطق التي ستتأثر أدوارها في عمان: الحرشة المرتفع، وحي عدن والمنارة وقرية خالد بن الوليد، القويسمة جبل الحديد، ابوعلند العبدلية، المستندة، نزهة سحاب الجويدة الغربية والشرقية الزهور ضاحية الحاج حسن ام الحيران ام زعرورة. وفي محافظة مادبا حنينا، أبو حيانة، الخالدية وسكن كريم، تركمانية، الفيحاء، طريق ماعين، مادبا البلد.

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