شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية " المحتلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية "المحتلة" ، كما استولت على مركبة، وهدمت "هنجر" وجرفت أراض زراعية، فيما خط مستوطنون عبارات عنصرية وأعطبوا اطارات 186مركبة فى القدس "المحتلة".

واقتحمت عدد من آليات الاحتلال مدينة "البيرة" بالضفة الغربية، وتمركزت فى "حى البالوع" ، فيما اقتحمت قوة عسكرية حى "عين مصباح " وبلدة "بيرزيت " شمال رام الله، حيث دارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مفرق "سردا " شمال المدينة.