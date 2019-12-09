شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية " المحتلة" والان مع تفاصيل الخبر
واقتحمت عدد من آليات الاحتلال مدينة "البيرة" بالضفة الغربية، وتمركزت فى "حى البالوع" ، فيما اقتحمت قوة عسكرية حى "عين مصباح " وبلدة "بيرزيت " شمال رام الله، حيث دارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مفرق "سردا " شمال المدينة.
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