شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدخل سوق استيراد الوقود بشراء 10% من احتياجات البلاد من البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستانى، أن بلادها لن تواجه فى المستقبل أزمة فى توافر الوقود، وذلك بعدما دخلت الدولة اعتبارا من اليوم سوق استيراد المشتقات النفطية، من خلال التعاقد على شراء 150 ألف طن من البنزين تمثل 10% من احتياجات لبنان.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الطاقة اللبنانية، اليوم، عقب إجراء مناقصة لاستيراد لبنان للبنزين لصالح منشآت النفط المملوكة للدولة، والتى فازت بها شركة (زد أر إينرجي) بسعر 70ر39 دولار للطن، وذلك من أصل 3 شركات تقدمت للمناقصة واستوفت الشروط.

وقالت الوزيرة ندى بستانى، إن الدولة اللبنانية دخلت سوق استيراد الوقود، وأنه لن يكون هناك أى أزمة فى البنزين، مشيرة إلى أن البيع سيكون بالليرة اللبنانية ووفق ذات أسعار البيع التى تحددها الوزارة.

وأشارت، إلى أنه إذا جرى الإسراع فى إتمام الإجراءات، فإنه يفترض أن تصل أول باخرة تحمل الكميات المتعاقد عليها من البنزين، بعد 15 يوما من الآن، لافتة إلى أنه فى ضوء هذه التجربة ستُقدر وزارة الطاقة ما إذا كانت ستنخرط بصورة أكبر فى استيراد المشتقات النفطية من عدمه.

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وأكدت، أن السوق مفتوح دائما أمام أى شركة تستهدف استيراد المشتقات النفطية، وأنه ستكون هناك مناقصة أخرى خلال يومين لاستيراد مادة المازوت، معربة عن تطلعها أن تشارك فيها العديد من الشركات الموردة لاسيما وأن الوزارة تعتمد أعلى معايير الشفافية فى المناقصات.

وشددت، على أن المواطن اللبنانى هو المستفيد الأول من كافة هذه الإجراءات التى من شأنها منع وقوع أزمات فى توافر الوقود فى لبنان، آملة أن يقوم حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه بإعطاء وزارة الطاقة نسبة 100% من قيمة اعتمادات الاستيراد بالليرة اللبنانية.

وبدأت أزمات نقص الوقود فى لبنان منذ شهر سبتمبر الماضى، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذى تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع فى إضرابات متتالية جراء أن البيع فى السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التى تحددها وزارة الطاقة، فى مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار فى الاستيراد، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر كبيرة.

وبلغت الأزمة فى لبنان ذروتها، يوم 29 نوفمبر الماضى جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات فى الطرق جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التى استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة فى حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود فى حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.