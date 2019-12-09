شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: التنظيمات الإرهابية تقف وراء استهداف المعسكرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن التنظيمات الإرهابية تقف وراء استهداف المعسكرات فى البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوة من المعسكر الذى قصف ليلة أمس قرب مطار بغداد، باشرت فورا بتفتيش المنطقة والعثور على منصات الإطلاق من خلال الأفلام التى سجلتها البالونات التى تمتلكها القيادة"، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية هى من تقف وراء استهداف المعسكرات.

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وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى وقت سابق اليوم، إصابة 6 عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا.