العمليات المشتركة العراقية: التنظيمات الإرهابية تقف وراء استهداف المعسكرات

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وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوة من المعسكر الذى قصف ليلة أمس قرب مطار بغداد، باشرت فورا بتفتيش المنطقة والعثور على منصات الإطلاق من خلال الأفلام التى سجلتها البالونات التى تمتلكها القيادة"، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية هى من تقف وراء استهداف المعسكرات.
وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى وقت سابق اليوم، إصابة 6 عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا.
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