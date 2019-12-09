شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع مداخل مدينة كربلاء العراقية ومنع الدخول باستثناء السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أنه تم إغلاق جميع مداخل مدينة كربلاء العراقية، ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها. وشهدت الأيام القليلة الماضية، مواجهات مع قوات الأمن بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء جنوبي العراق، بالإضافة إلى اغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي في وسط المدينة.

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