شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 سوريين واصابة 2 أخرين جراء قذف صاروخى استهدف " ريف حلب" والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد مصدر فى قيادة شرطة حلب لوكالة الأنباء السورية، بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بـ "الريف الغربى" استهدفت اليوم الإثنين، بالقذائف الصاروخية قرية "منيان"، مما أسفر عن مقتل مدنيين "اثنين" وإصابة اثنين آخرين بجروح، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات .
ومن جانبها، ردت وحدات من الجيش السورى العاملة على المحور الغربى من ريف حلب على مصادر إطلاق القذائف، مما أدى إلى إلحاق إصابات مباشرة فى صفوف الإرهابيين.
يشار إلى "الريف الغربى"، و"الجنوبى الغربى" لمحافظة حلب يشهد انتشارا لمجموعات إرهابية تعتدى على الأحياء السكنية فى المدينة والقرى والبلدات المجاورة ، مما يؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
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