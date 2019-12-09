شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال اثنين من عناصر داعش الإرهابى بديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، ممن ارتكبوا عمليات إرهابية فى محافظة ديالى شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابى فى محافظة ديالى".

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وأضاف البيان، أن المعتقلين ارتكبا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، مشيرة إلى أن اعتقالهما تم من خلال رصد تحركاتهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى.