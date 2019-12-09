شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يأمل بدعم دولى فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله فى أن يسفر اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، الذى سيعقد بعد غد فى العاصمة الفرنسية باريس، عن دعم عملى لصالح بلاده التى تمر بظروف اقتصادية دقيقة وحرجة.

وأبدى الرئيس اللبنانى، خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، ارتياحا لانعقاد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، معربا عن تقديره للاهتمام الذى أبدته فرنسا فى المبادرة إلى الدعوة للاجتماع بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار عون، إلى أن لبنان سيحضر الاجتماع بوفد رسمى، آملا أن تسفر عنه نتائج تُترجم عمليا الدعم الذى تظهره الدول الأعضاء فى المجموعة.

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من جانبه، استعرض المنسق الأممى مع الرئيس اللبنانى الترتيبات المتخذة لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم برئاسة مشتركة فرنسية وأممية، مشيرا إلى أن الاجتماع ستتخلله جلسات عدة لعرض الوضع فى لبنان وسبل دعمه، معتبرا أن الاجتماع سيكون بمثابة إشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة فى سبتمبر 2013، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين فى لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التى تأثرت جراء الأزمة السورية.