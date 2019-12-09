فلسطينيون يقتحمون مقر أونروا بغزة للمطالبة بصرف "تعويضات"

خان يونس (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

احتج العشرات من أصحاب المنازل المتضررة، من العدوان الإسرائيلي عام 2014، صباح الإثنين، داخل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الإثنين، للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحق بممتلكاتهم.

واقتحم المحتجون المقر، الذي يقدم أيضًا خدمات صحية لسكان شرق خان يونس، وتدار منه عمليات "أونروا"، ورفضوا الخروج منه، مفترشين الأرض، مصطحبين معهم بعض الفراش.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها:" وعود وكالة الغوث ورطتنا وأغرقتنا في الديون"، و"كفاكم مماطلة يا وكالة الغوث".

وقال المتحدث باسم المتضررين صلاح النجار لوكالة الخليج 365:" نحن اليوم نعتصم داخل مقر (أونروا) بخان يونس، للمطالبة بحقوقنا، المتمثلة في صرف التعويضات، التي هي بمثابة مستحقات واستحقاق كذلك على وكالة الغوث، لا سيما وأن لجان تقييم الأضرار حددت المبالغ، ووقعنا عليها منذ سنوات".

وأضاف النجار:" لم نتسلم أي مبلغ مالي من الوكالة منذ انتهاء العدوان، الذي مر عليه خمس سنوات؛ لذلك قررنا الاعتصام سلميًا لوقت مفتوح، قد يكون لساعات أو أيام، واصطحبنا كافة أمتعتنا، لهذا الغرض".

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