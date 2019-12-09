أردوغان: العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع بعض الدول العربية

اسطنبول/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن العنف الإسرائيلي، يحظى بتشجيع الغرب، وبعض الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوء يوما بعد يوم.

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وأضاف أن العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته.

وتابع قائلا: " العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته".

وأردف: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس".

وأشار إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.