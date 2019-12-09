أمير قطر يغادر إلى رواندا

الدوحة / الخليج 365

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، البلاد متوجها إلى العاصمة الروانية كيغالي في زيارة رسمية غير محددة المدة.

وتأتي هذه الزيارة قبل انطلاق القمة الخليجية الـ40 بيوم واحد، والتي تلقى أمير قطر دعوة لحضورها.

ورسميا، لم تعلن قطر حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الأمير تميم توجه إلى كيغالي من أجل "حضور حفل جائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد".

وتستضيف كيغالي، اليوم، النسخة الرابعة من "جائزة الشيخ تميم الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، وهي مبادرة قطرية تحظى بتقدير ودعم دوليين، وأصبحت حدثا عالميا سنويا.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية رواجا لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة المرتقبة، بعد عامين ونصف العام على فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.