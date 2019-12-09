اشتية: سنقوم بتشغيل المستشفى التركي بغزة ردا على المستشفى الأمريكي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن الحكومة الفلسطينية ستعمل على تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، ردا على "المستشفى الأمريكي"، الذي يجري إقامته هناك.

وأضاف اشتية، في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله:" سيكون ردنا على المستشفى الذي أداره الجيش الأمريكي في سوريا، ونُقل إلى قطاع غزة هو تشغيل المستشفى الممول من تركيا".

وتعارض الحكومة الفلسطينية بشدة، إنشاء المستشفى الأمريكي (الذي تديره مؤسسة Friend Ships الأمريكية غير الحكومية) في قطاع غزة.

ووافقت حركة حماس على تشييد المشفى "الميداني"، ضمن التفاهمات الأمنية القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد وساطة مصرية وأممية.

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وتابع اشتية قائلا:" نحن في المراحل الأخيرة للاتفاق مع الأصدقاء في تركيا، لتغطية المصاريف التشغيلية للمستشفى، الذي هو جاهز للعمل فورا".

وبدأت الحكومة التركية ببناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، في عام 2011، وانتهى العمل به عام 2018.

ومن المتوقع أن يكون المستشفى، عقب افتتاحه من أكبر المشافي في فلسطين، حيث تبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

والعام الماضي، وقعت الصحة الفلسطينية مع نظيرتها التركية، بروتوكول تفاهم لافتتاح المستشفى، والتشارك في تشغيله لمدة 3 أعوام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.