رئيس وزراء أردني أسبق يصوت في مسابقة "الخليج 365" لصورة العام

أحمد يوسف / الخليج 365



شارك رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عون الخصاونة، الإثنين، بالتصويت في مسابقة وكالة "الخليج 365" لصورة العام 2019.



واختار الخصاونة صورة المسيرة الضخمة التي شارك فيها 3 آلاف شخص بمناسبة الذكرى السنوية الـ104 لمعارك "جناق قلعة البرية"، التي جرت في شبه جزيرة "غاليبولي"، وانتصرت فيها الدولة العثمانية على دول الحلفاء عام 1915.



وعن سبب تصويته واختياره تلك الصورة، قال الخصاونة للأناضول: "هناك أسباب عديدة منها سبب شخصي وهو أن جدي (رشيد الحمود) حارب في معركة غاليبولي مع الدولة العثمانية والسبب الثاني أن الحلفاء كانوا يعتقدون أنها المعركة ستنهى الدولة العثمانية في بداية الحرب".



وأضاف: "كانت هزيمة الحلفاء آنذاك من أكبر الهزائم في تاريخهم العسكري، ولحقتها أيضا معركة كوت العمارة حيث أنزل القائد العثماني ليل باشا هزيمة بالجيش البريطاني".



وأردف قائلا: "معركتا غاليبولي وكوت العمارة دليلان على تعاون العرب والترك في حماية الإسلام".

وتولى الخصاونة رئاسة الحكومة الأردنية خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2011 و26 أبريل/نيسان 2012.

Advertisements

وفي عام 1915، انتصرت الدول العثمانية على قوات الحلفاء في معركة "جناق قلعة (غاليبولي)" خلال الحرب العالمية الأولى، وكلفت تلك المعركة الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، فيما تكبدت القوات الغازية نفس ذلك العدد تقريبًا.

فيما تعتبر معركة كوت العمارة التي وقعت مع القوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى ثاني أكبر نصر للقوات العثمانية في تلك الحرب، بعد معركة جناق قلعة عام 1915، حيث انتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل والبالغ عددهم 13 ألف جندي.

ومسابقة الخليج 365 التي تنظم منذ 2012، تشمل 50 صورة، يتم اختيارها من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا، وفلسطين، وروسيا، وألمانيا، وإسبانيا.



وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.



كما شاركت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة، بمسابقة العام الماضي التي صوت فيها 223 ألف شخص.



ويستمر التصويت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear"

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.