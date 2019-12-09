مستوطنون يعطبون إطارات عشرات السيارات في مدينة القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعطب مستوطنون إسرائيليون، في ساعات فجر الإثنين، إطارات عشرات السيارات الفلسطينية، في بلدة شعفاط، شمالي القدس.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مستوطنين إسرائيليين أقدموا على اعطاب إطارات عشرات السيارات الفلسطينية، التي كانت متوقفة أمام المنازل.

وقُدّرت أعداد السيارات التي تم اعطاب إطاراتها بأكثر من40 سيارة.

وأظهرت أشرطة تصوير لسكان محليين، اطلع عليها مراسل وكالة الخليج 365، 3 مستوطنين وهم يتناوبون على إعطاب إطارات السيارات الفلسطينية.

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من ناحيتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "قوات معززة من الشرطة شرعت بعمليات مسح وتمشيط إثر تلقي بلاغ حول إلحاق الضرر بمركبات في شعفاط".

ورجّحت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن يكون الاعتداء في إطار هجمات جماعة إسرائيلية تطلق على نفسها اسم "تدفيع الثمن"، ويتركز نشاطها بمهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد نفذوا في السنوات الأخيرة، عشرات الاعتداءات على ممتلكات ومقدسات فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرى ومدن داخل إسرائيل.

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