العراق يعطل الدوام الرسمي الثلاثاء بمناسبة ذكرى هزيمة "داعش"

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365أعلنت حكومة تصريف الأعمال في العراق تعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء، احتفالا بذكرى "يوم النصر" على تنظيم "داعش" وتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) من قبضته.وقال رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الارهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي".وأضاف أنه "بهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء احتفالا بيوم النصر".

ويوم النصر، يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول وهي الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على تنظيم "داعش".

وأعلنت بغداد، في 10 ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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