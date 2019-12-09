غدا.. سحب قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا 2020

صحيفة الخليج الالكترونية تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غدًا الثلاثاء، سحب قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا 2020. وستشارك المملكة بأربعة فرق، حيث سيخوض ” الهلال، والنصر، والتعاون ” مباريات دور المجموعات مباشرة عقب إجراء القرعة الآسيوية. فيما سيخوض ” الأهلي ” ثالث الدوري مباراة، ضمن الملحق الآسيوي.

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