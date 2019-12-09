علاجات طبيعية لتقوية اللثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر اللثة الصحية الخطوة الاولى من أجل الحفاظ على أسنان صحية وقوية، لذلك اتبعوا هذه العلاجات الاربعة من اجل الحفاظ على لثة قوية.



اغسلوا فمكم عدة مرات في اليوم بالصلصال الأبيض مع الماء ومن بعده بالماء المضاف إليه الملح بمعدل ملعقة كبيرة من الملح البحري غير المكرر في كوب ماء. وصفة مثالية لتعقيم اللثة وتنظيفها ولتقويتها أيضاً.

الملح الناعم لتقوية اللثة

عند تنظيف أسنانكم، رشوا القليل من الملح الناعم غير المكرر على معجون الأسنان. هذا سيقوي لثتكم على المدى الطويل.

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بيكربونات الصودا لأوجاع اللثة

إذا كانت لثتكم تؤلمكم، لا تنسوا بيكربونات الصودا !

ذوبوا ملعقتين كبيرتين من الكربونات في وعاء ماء دافئ. اغسلوا فمكم بها لبعض الوقت حتى تصل إلى كل اللثة. أعيدوا العلاج حتى الشفاء.

الليمون الحامض لنزيف اللثة

لعلاج نزيف اللثة، استعملوا الليمون الحامض. افركوا لثتكم بالقشرة الداخلية البيضاء الواقعة مباشرة تحت القشرة الخارجية. أعيدوا الوصفة حسب الحاجة حتى الشفاء. من الأفضل أن تستعملوا الليمون الحامض من الزراعة العضوية.